Anuncian undercard de Guidry-Stiverne Dos peleas por el títulos regionales se encuentran entre los seis enfrentamientos de la cartelera que forman parte de la cartelera de PPV de Don King Promotions el 21 de enero en el Casino Miami Jai-Alai, encabezada por el campeonato de peso pesado de oro de la NABA de la AMB con Jonathan Guidry (18-1-2, 10 KOs) listo para defender su título contra el ex campeón de peso pesado del WBC, Bermane Stiverne (25-5-1, 21 KOs). La noche de boxeo incluye: El campeón de peso welter de la NABA, Tre’Sean Wiggins (14-5-3, 8 KOs) contra Nigel Fennel (13-1, 8 KOs).

El campeón de peso mediano de las Américas continentales de la AMB, Ian Green (16-2, 11 KOs) contra el invicto Alexander Castro (11-0, 9 KOs).

El peso semipesado Ahmed Elbiali (18-1-2, 10 KOs) contra un oponente por nombrar en ocho asaltos.

El peso pluma Neslan Machado (19-0, 8 KOs) contra Walter Santibanes (11-2, 2 KOs) en un combate a 10 asaltos. Los primeros dos combates de la noche contarán con una atracción de peso superligero entre Raynel Mederos (7-0, 2 KOs) contra Nelson Morales (3-1). El otro combate es una atracción de peso semipesado a seis asaltos. ¿Joshua regresará el 1 de abril? Eubank Jr-Smith por DAZN el 21 de Enero Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.