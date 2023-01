Eubank Jr-Smith por DAZN el 21 de Enero DAZN anunció hoy que transmitirá la pelea británica entre Chris Eubank Jr (32-2-0, 23 KO) y Liam Smith (32-3-1, 19 KO) el 21 de enero desde BOXXER en asociación con Wasserman. Boxeo en vivo desde AO Arena en Manchester. El evento estará disponible para todos los suscriptores de DAZN en EEUU., Canadá, DACH y Japón. El programa presenta una fuerte cartelera con Richard Riakporhe lanzando su búsqueda de una oportunidad por el título mundial en 2023 cuando este contra el ex dos veces campeón mundial de peso crucero de la OMB, Krzysztof Głowacki y el muchacho local Jack Massey dando un paso al frente para enfrentar al ex campeón mundial de peso pesado de la OMB Joseph Parker. El CEO y fundador de BOXXER, Ben Shalom, dijo: “Esta es una noticia fantástica. Estoy encantado de que los fanáticos de las peleas en los EE. UU., Canadá, DACH y Japón puedan ver este evento de gran éxito en vivo y exclusivamente en DAZN. La tarjeta está repleta de peleas masivas de arriba a abajo. Y la creciente animosidad entre los amargos rivales, Chris Eubank Jr y Liam Smith, alcanzará el punto de ebullición en lo que promete ser un evento principal imperdible frente a un AO Arena con entradas agotadas en Manchester”. El Jefe de Boxeo Global de Wasserman, Kalle Sauerland, dijo: “Es fantástico que esta mega pelea ahora tenga una audiencia global en DAZN, es una pelea que merece una audiencia global y los ojos del mundo estarán en Manchester el próximo sábado”. Anuncian undercard de Guidry-Stiverne Team Villa acepta una revancha de Ellis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.