Team Villa acepta una revancha de Ellis Curiosamente, a pesar de salir victorioso en una eliminatoria de peso welter de la FIB el sábado por la noche, el equipo de Roiman Villa habla más de una revancha inmediata con “Speedy” Rashidi Ellis que de una oportunidad por el título contra el campeón de peso welter de la FIB Errol Spence o el campeón interino de peso welter de la FIB, Botas Ennis. “En uno de mis tuits antes de la pelea, dije que nacería una estrella en esta pelea y tenía razón”, dijo el promotor Sampson Lewkowicz. “El plan funcionó a la perfección. Solo puedes escapar por tanto tiempo contra un animal como Villa. Y si Ellis quiere quejarse, puede tener una revancha en cualquier momento. Solo pregunta. Villa lo hará de nuevo, pero esta vez será aún más rápido. Si no, estamos listos para Boots Ennis si quiere pelear”. Villa-Ellis fue una pelea cerrada, por lo que una revancha no sería algo malo. Sampson Lewkowicz ha empezado con todo el 2023 y se posesiona como el mejor representante y promotor del momento y un ángel de oportunidades para los boxeadores de América Latina. Eubank Jr-Smith por DAZN el 21 de Enero La OMB ordena a Ioka-Nakatani Like this: Like Loading...

