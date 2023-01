Parker: voy a aplastar a Massey El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, planea lanzar su peso contra Jack Massey mientras busca volver a la contienda por el título en Manchester el sábado por la noche. “Voy a aplastarlo”, dijo Parker sobre su inminente pelea con Massey, un peso crucero de élite que ascenderá al peso pesado por primera vez. “Tiene bolas grandes, le doy eso”, dijo Parker. “Pero hay divisiones en el boxeo por una razón. Voy a ser el hombre más grande. Voy a pelear como el hombre más grande, respaldarlo y empujarlo hacia atrás. Voy a hacerle pensar si realmente quiere estar en la división de peso pesado”. Parker tuvo la oportunidad de mirar al héroe local Massey en un entrenamiento abierto en el Trafford Centre Shopping Complex de Manchester el miércoles. Fue la primera vez que la pareja se cruzó desde que se codearon en un campo de entrenamiento en el gimnasio de Tyson Fury que también contó con su compañero Kiwi David Nyika. Si bien Massey se considera duradero y resistente, no se espera que moleste a Parker. “Seamos realistas, si pierdo estaré muy abajo [en la clasificación]. Será como ‘¿dónde está Joseph Parker?’ Estaré fuera de escena”, admitió el kiwi. Sin embargo, la derrota no es algo que esté contemplando genuinamente. “Estoy en gran forma. Estoy listo para irme. Cuando duermo bien y me siento bien, soy peligroso. Me he esforzado, he hecho los sacrificios, porque sé lo que se necesita para ganar”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: En el deporte “quien perdona pierde” Like this: Like Loading...

