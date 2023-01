Berlanga y Top Rank se separan El invicto semipesado Edgar Berlanga (20-0, 16 KOs) es ahora agente libre. Él y Top Rank han decidido de mutuo acuerdo rescindir su acuerdo promocional. Berlanga abrió su carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer asalto, pero ahora ha recorrido la distancia en cuatro ocasiones consecutivas. Recientemente cumplió una suspensión de seis meses por morder a su oponente más reciente. Actualización Pacquiao-Mundine Parker: voy a aplastar a Massey Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.