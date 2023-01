Actualización Pacquiao-Mundine Por Ray Wheatley – World of Boxing Según los informes, la leyenda del ring Manny Pacquiao aceptó el desafío de enfrentarse al veterano australiano y ex campeón de peso mediano Anthony ‘The Man’ Mundine en una pelea de exhibición que se llevará a cabo en el estadio Sir John Guise en Port Moresby en junio. Según The National, se espera que firmen un contrato para la pelea el próximo mes en Brisbane. BBBofC revisará los comentarios de Smith-Eubank Berlanga y Top Rank se separan Like this: Like Loading...

