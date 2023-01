BBBofC revisará los comentarios de Smith-Eubank Liam Smith y Chris Eubank Jr. podrían recibir multas o suspensiones. La Junta de Control del Boxeo Británico anunció que considerará la conducta de ambos boxeadores después de los comentarios realizados durante la conferencia de prensa de ayer. Liam Smith: “¿Alguien en esta sala te ha visto alguna vez con una chica? ¿Tienes algo que decirnos? Porque tienes 33. Chris Eubank Jr: “Múltiples fuentes me han dicho que engañas a tu esposa… Prefiero ser gay que un infiel. ¿Qué hay sobre eso?” Durante el pesaje del viernes, Eubank usó un brazalete de arcoíris. A Soliman le roban el cinturón del título mundial Actualización Pacquiao-Mundine Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.