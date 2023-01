A Soliman le roban el cinturón del título mundial Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso mediano de la FIB, Sam “King” Soliman, habló con Fightnews.com® para informar que le habían robado su preciado título mundial de la FIB. “Mi cinturón IBF estaba en mi auto cuando me lo robaron”, dijo Soliman. “Estaba devastado cuando sucedió, pero he estado en contacto con el representante de la FIB de Australia, Ben Keilty, y él me ha asegurado que ha estado en contacto con la oficina central de la FIB en Nueva Jersey para que pueda comprar otro cinturón de título mundial de la FIB”. BBBofC revisará los comentarios de Smith-Eubank Like this: Like Loading...

