Parker, excampeón de la OMB, vence a Massey en Manchester No fue la aniquilación que prometió, pero el ex campeón de peso pesado de la OMB Joseph Parker (31-3, 21 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Jack “One Smack” Massey (20-2, 11 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Parker estuvo al mando todo el camino hacia un veredicto de 96-93, 97-92, 97-93. A Massey se le dedujo un punto en la octava ronda por aguantar. Parker, de 31 años, vuelve a la senda ganadora después de una derrota por KO ante Joe Joyce. El invicto peso welter Ekow Essuman (19-0, 7 KO) superó a Chris Kongo (14-2, 7 KO) en doce asaltos cerrados. Decisión de la mayoría 114-114, 116-113, 115-114. Una gran cantidad de cinturones en juego en esta pelea, incluidos los británicos, Commonwealth, IBF Euro y WBC International silver. El medallista de bronce olímpico de peso súper pesado de 2020, Frazer Clarke (5-0, 4 KOs) obtuvo la victoria cuando Kevin Espindola (7-7, 2 KOs) no pudo participar en la quinta ronda debido a una lesión en la mano. Riakporhe vence al ex campeon Głowacki en Manchester A Soliman le roban el cinturón del título mundial Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.