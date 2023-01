Riakporhe vence al ex campeon Głowacki en Manchester El invicto IBF # 2, WBC # 5, WBO # 11 peso crucero Richard Riakporhe (16-0, 12 KOs) detuvo al resistente ex campeón WBO Krzysztof Głowacki (32-4, 20 KOs) en el cuarto round el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester,Inglaterra. Riakporhe sacudió a Głowacki en el cuarto round y el árbitro Howard Foster lo detuvo. El tiempo era 2:44. Głowacki, de 36 años, no se defendio como solía hacerlo, pero sigue siendo una gran victoria para Riakporhe de 6’5 que está cerca de una oportunidad por el título mundial. “Queríamos una victoria por nocaut y predije la ronda tres o cuatro”, declaró Riakporhe después. “Estamos en el tren, la siguiente parada… todos los campeones. “Jai Opetaia, sé que estás viendo esto. Confía en mí, vamos por ti. Makabu, ustedes no pueden correr más. Okolie, Goulamirian, los conozco a todos y pienso en ustedes todos los días cuando me voy a dormir”. Smith KOs Eubank en Manchester Parker, excampeón de la OMB, vence a Massey en Manchester Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.