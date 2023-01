Smith KOs Eubank en Manchester En una amarga pelea de rencor de peso mediano, el ex campeón mundial de 154 libras Liam “Beefy” Smith (33-3-1, 20 KOs) anotó un explosivo nocaut en el cuarto asalto sobre WBC #2, WBO #2, WBA #5 Chris Eubank Jr (32- 3, 23 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Después de tres rounds cerrados, Smith derribó a Eubank con una andanada de golpes en la cuarta ronda. Eubank se levantó muy tambaleante. Smith saltó sobre Eubank y lo tiró a la lona nuevamente para terminarlo. El tiempo era 1:09. Eubank fue un favorito de 3:1. Hay una cláusula de revancha por parte de Eubank, si él la quiere. Taylor-Catterall es pospuesto otra vez Riakporhe vence al ex campeon Głowacki en Manchester Like this: Like Loading...

