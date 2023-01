Taylor-Catterall es pospuesto otra vez Por tercera vez, la revancha entre el campeón de peso welter junior de la OMB Josh Taylor y Jack Catterall se pospuso por tercera vez después de que Taylor sufriera una lesión en el pie. El regreso se había programado previamente para fechas en diciembre, febrero y marzo, y ahora se retrasará nuevamente. Taylor ganó una controvertida decisión sobre Catterall en febrero pasado en una pelea por el título mundial indiscutible de las 140 libras. Desde entonces, Taylor ha renunciado a tres de los cinturones y solo tiene la versión de la OMB. Por coincidencia, ambos peleadores asistieron al choque Smith-Eubank Jr del sábado por la noche en Manchester y estaban sentados con dos asientos de diferencia. Comenzaron a morderse el uno al otro, se pusieron de pie y tuvieron que ser retenidos por seguridad. Catterall luego fue trasladado a otra ubicación. Resultados desde Miami, Florida Smith KOs Eubank en Manchester Like this: Like Loading...

