Resultados desde Miami, Florida En la mejor pelea de la noche, el peso mediano Ian Green (17-2, 11 KOs) retuvo su cinturón WBA Continental Americas por decisión dividida en diez asaltos contra el previamente invicto Alexander Castro (11-1, 9 KOs) en una pelea destacada en el Guidry. -Cartel preliminar de Stiverne el sábado por la noche en el Casino Miami Jai-Alai en Miami, Florida. Castro comenzó rápido y maltratado y ensangrentado a Green en la primera ronda. Buenos intercambios en la segunda ronda. Después de eso, se convirtió en una batalla de desgaste con ambos luchadores lastimándose mutuamente. Al final, los puntajes fueron 96-94, 96-94 Green, 96-94 Castro. “Mi plan era boxear”, dijo Green. “Pero después de que me cortó en la primera ronda, trató de entrar en mi mente, así que tuve que llevármelo y pelear. En la primera ronda, estaba luchando duro, así que mantuve la guardia baja y avancé”. El peso welter Tre’Sean Wiggins (15-5-3, 8 KOs) retuvo su título de la NABA con una decisión unánime en diez asaltos contra Nigel Fennel (13-2, 8 KOs). Wiggins ganó por puntajes de 99-91, 97-93, 98-92 en una pelea que nunca se calentó. “Tenía que ser inteligente y ser paciente”, dijo Wiggins. “No siempre es la pelea más entretenida, pero necesitaba ser inteligente porque es una partida de ajedrez de alto nivel. Tuve que apegarme a mi plan de juego y hacer el trabajo”. Otros combates: El invicto superligero Raynel Mederos (8-0, 2 KOs) contra Nelson Morales (3-2, 0 KOs). Lucha cercana. Morales derribó a Mederos en la segunda ronda, pero Mederos se recuperó para ganar 58-55, 58-55, 57-56. El invicto peso semipesado Kenmon Evans (10-0-1, 3 KOs) logró una decisión unánime en seis asaltos sobre Cleotis Pendarvis (21-14-2, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 60-54, 60-54, 59-55. El peso mediano debutante Alex Esponda necesitó solo 74 segundos para aplastar a Carlos Cruz (2-10, 1 KO). Un golpe al cuerpo derribo a Cruz. El peso semicompleto debutante profesional Brayan León Salgado golpes al cuerpo mermaron Torres. El peso welter junior profesional debutante Darian Castro superó por puntos a Ryan Schwartzberg (1-9-2, 1 KO) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-54 3x. Guidry vence al ex campeón WBC Stiverne por decisión unánime Taylor-Catterall es pospuesto otra vez Like this: Like Loading...

