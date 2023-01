Guidry vence al ex campeón WBC Stiverne por decisión unánime El peso pesado #12 de la AMB, Jonathan “The King” Guidry (19-1-2, 10 KOs) venció con una decisión unánime en diez asaltos contra el ex campeón de peso pesado del WBC, Bermane “B. WARE” Stiverne (25-6-1, 21 KOs) el sábado por la noche en el Casino Miami Jai-Alai en Miami, Florida. Pelea de ritmo lento con poca acción durante los primeros cinco asaltos. Guidry fue agresivo a veces, pero pasó demasiado tiempo retrocediendo. Stiverne, de 44 años, siguió adelante, pero no aterrizó mucho. Guidry comenzó a amplificar la agresión al final de la pelea y se alejó de las tarjetas para ganar 100-91, 97-93, 100-91. Guidry conserva su título “oro” de la AMB NABA. Guidry dijo después: “Sentí que disminuía la velocidad en la tercera ronda, así que aceleré el ritmo sin dejar de ser cauteloso. Decidí mostrarle más intensidad a medida que avanzaba la pelea”. Resultados desde Miami, Florida Like this: Like Loading...

