Etoundi Michel un nombre a seguir en el boxeo mundial Por.Gabriel F. Cordero El peso mediano de Costa de Marfil, Etoundi Michel William, subió a 12-0 con 9 KOs con una decisión dividida en diez asaltos sobre Jorge “Chino” García (24-4, 20 KOs) el sábado por la noche en los estudios de TV Azteca en la Ciudad de México. William, entrenando en el Gym Romanza en Ciudad de Mexico con el entrenador del Salón de la Fama Ignacio Beristain en su esquina, ganó su tercera pelea en territorio mexicano con puntajes de 97-93 y 96-95 mientras que García ganaba 96-95 en la tercera tarjeta. En otra acción, el mediano de 17 años Emiliano “Popeye” Aguillón (5-0, 4 KOs) noqueó en el segundo asalto a José Antonio González (1-2-1). Gran noche de Boxeo mundial en la Alianza "Tierra de Campeones" en Panamá Guidry vence al ex campeón WBC Stiverne por decisión unánime Like this: Like Loading...

