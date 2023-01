Gran noche de Boxeo mundial en la Alianza “Tierra de Campeones” en Panamá Por.Gabriel F. Cordero Boxeadores de ocho países se dieron cita en una gran noche de boxeo profesional en ciudad de Panamá en una gigantesca alianza por una nueva “Tierra de Campeones” entre el gobierno y las empresas Sampson Boxing y Best Box

Nuevamente Panamá ha sido la capital del boxeo mundial con una mega cartelera realizada en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá con transmisión internacional de TyC Deportes de Argentina y TV Ciudad de Uruguay. En una extraordinaria alianza entre el Gobierno del Presidente, Laurentino Cortizo y el promotor mundial de boxeo, Sampson Lewkowicz y el panameño Carlos González que buscan unidos convertir a Panamá en “Tierra de Campeones”. Miles de Panameños de todas las clases sociales y amantes del deporte abarrotaron el centro de convenciones para ver a sus próximos campeones mundiales y vivir con la pasión del resurgimiento del boxeo panameño y sus nuevas figuras que son parte de la alianza junto al gobierno denominada “Sembrando Campeones” además de miles de niños del país que se han involucrado en el BRI Boxeo Recreativo Infantil. ¡Pablo Vicente 🇨🇺 venció a Ángel Rodríguez 🇻🇪 y retuvo en Panamá! Fallo mayoritario (95-95, 97-93, 96-94) para Vicente (21-1-0-1 sd, 16 KO) que defendió el título internacional superpluma @WBABoxing. 📺📲Miralo EN VIVO x @TyCSports y @TyCSportsPlay acá👉https://t.co/tua3HtxxLn pic.twitter.com/gL6SJln4cI — Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) January 22, 2023 En el evento estelar el cubano panameño por el título internacional pluma de la AMB, Pablo ‘The Judge’ Vicente, venció por decisión mayoritaria al venezolano Ángel Rodríguez en un combate cerrado cuya decisión de los jueces fue la siguiente;

El juez Octavio Rodríguez 95-95, David Singh 96-94y Aida Tejada 97-93 a favor del cubano panameño Vicente. En un combate en el peso gallo, el prospecto panameño Rafael ‘El General’ Pedroza sigue invicto al vencer ampliamente la noche del sábado por decisión unánime al colombiano Hugo Berrío. Los jueces votaron en sus tarjetas de 80-72, 80-72 y 79-73. En el pleito coestelar de la función, el argentino Mirco Cuello venció por nocaut en el primer round al dominicano Leyvi Frías en un combate por el título internacional pluma de la AMB. En otros resultados Kevin Brizuela de Argentina venció al Guatemalteco Erick Molina por decisión unánime; el prospecto panameño Orlando Martínez ganó por nocaut técnico en el tercer round a su compatriota Iván Trejos, El nicaragüense Harvy Aguirre vence por decisión unánime al panameño Alcibiades Ballesteros y en un combate de féminas panameñas Yaremis Reluz vencio por decision mayoritaria a Maribela Smith Etoundi Michel un nombre a seguir en el boxeo mundial Like this: Like Loading...

