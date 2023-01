Gabriela Fundora el 23 de febrero por título Juvenil del WBC en Ciudad de México La espectacular boxeadora estadounidense Gabriela ‘Dulce Veneno’Fundora reaparece en México ante la local Tania ‘Zoka’ García, por el campeonato Juvenil mosca del Consejo Mundial de Boxeo el 23 de febrero en la Ciudad de México en la apertura de la temporada 2023 de LC Promotions en el evento denominado ‘Todo por el Todo’, que contará con la presentación de varios prospectos como Luis Enrique “Panquecito” González, Manuel Sabanero, Rafael ‘El Tigre’ Campos, Ixtli ‘El León’ Chávez y Edgar ‘Bam Bam’ Reyes, entre otros. Gabriela Fundora llegará con una marca invicta de 9 victorias, cuatro de estos por nocaut mientras que Tania García tiene 7 triunfos, a cambio de seis derrotas y dos empates. Gran noche de Boxeo mundial en la Alianza "Tierra de Campeones" en Panamá Like this: Like Loading...

