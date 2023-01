Roy Jones Jr. se enfrentará al YouTuber NDO Champ La leyenda del ring Roy Jones Jr. se enfrentará al Youtuber NDO Champ en lo que se anuncia como el primer deporte de combate en vivo que se llevará a cabo en el metaverso. El evento tendrá lugar el 22 de abril en el metaverso HUB de Galaxy Arena. Los detalles de la exhibición se anunciarán en una conferencia de prensa el martes organizada por el promotor de boxeo de Chicago, Bobby Hitz, el director ejecutivo de Celebrity Boxing, Damon Feldman, y otros. NDO Champ es un fisicoculturista con más de 1,5 millones de suscriptores. Gabriela Fundora el 23 de febrero por título Juvenil del WBC en Ciudad de México Like this: Like Loading...

