Tszyu-Harrison por el cinturón de la OMB 12 de marzo Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso súper welter número 1 de la OMB, Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) se enfrentará con el número 3 de la OMB, Tony Harrison (29-3, 21 KOs) el domingo 12 de marzo (sábado en los EE. UU.) con el campeonato interino de las 154 libras de la OMB arriba. en juego televisado en Foxtel Main Event y Kayo Sports y promovido por Matt y George Rose. La sede en Australia no ha sido confirmada. Originalmente, Tszyu estaba programado para desafiar al campeón unificado Jermell Charlo por todos los cinturones en Las Vegas el 28 de enero, pero Charlo se lesionó en el entrenamiento. “Cada pelea que tomas está en juego mucho.”, dijo Tszyu a Fox Sports. “Estás a un golpe de volver al fondo. Es todo en la línea y una apuesta, pero esto es lo que hago. Esto es boxeo, es parte de mi carrera y primero soy un luchador. “Él (Harrison) era la siguiente mejor opción disponible. Estoy en esa etapa de mi carrera en la que realmente no me importa quién está frente a mí, estoy listo para eliminarlos a todos”. “Creo que Australia va a estallar. No he peleado en casi un año y medio en casa y sé que va a ser el espectáculo más grande hasta ahora. Es una pelea masiva para Australia y un momento especial en mi carrera. “Tengo tantos fanáticos apasionados apoyándome y siguiéndome, así que supongo que sentirá cierta locura por la atmósfera en Australia. “Pero su mayor problema con el que se está encontrando no son los fanáticos, soy yo”. Tarver Jr KOs Dwelly por el título NABF Roy Jones Jr. se enfrentará al YouTuber NDO Champ Like this: Like Loading...

Top Boxing News

