Tarver Jr KOs Dwelly por el título NABF El invicto peso super welter Antonio Tarver Jr. (11-0, 7 KOs) logro un triunfo con un KO impresionante sobre el previamente invicto Drew “Tomahawk” Dwelly (11-1-2, 11 KOs) el sábado por la noche frente a una multitud llena en Calta’s Fitness & Boxeo en Tampa, Florida. Tarver conectó con una serie de rectos de izquierda que derribaron a Dwelly sobre una rodilla. Rápidamente se levantó solo para colapsar de inmediato por el conteo completo. Tarver reclamó el título NABF. Peleas de la semana del 23 al 29 de enero Tszyu-Harrison por el cinturón de la OMB 12 de marzo Like this: Like Loading...

