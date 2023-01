Peleas de la semana del 23 al 29 de enero El destructor de peso semipesado Artur Beterbiev reanuda su reinado de terror contra su compañero artista KO Anthony Yarde en el mejor enfrentamiento de esta semana. MIÉRCOLES

ProBox TV regresa con el invicto superligero número 8 de la OMB César “Rainman” Francis (12-0, 7 KOs) contra Jesús Saracho 12-1, 11 KOs) en Plant City, Florida VIERNES

UFC Fightpass presenta al superwelter clasificado mundialmente Serhii “El Flaco” Bohachuk (21-1, 21 KOs) contra Nathaniel Gallimore, (22-6-1, 17 KOs) en el Quiet Cannon dentro del Montebello Country Club en Los Ángeles. EL SÁBADO

ESPN+ trae el choque muy esperado entre el campeón unificado de peso semipesado del CMB/FIB/OMB Artur Beterbiev (18-0, 18 KOs) y Anthony Yarde (23-2, 22 KOs) en el OVO Arena de Londres. La tarjeta también presenta al campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian (21-0, 15 KOs) defendiendo contra David Jiminez (12-0, 9 KOs) en un choque de peleadores invictos. DAZN ofrece a Alexis Rocha (21-1, 13 KOs) contra Anthony "Juice" Young (24-2, 8 KOs) en el primer evento de boxeo en el nuevo YouTube Theatre en DAZN. Inglewood, California. Mayweather se enfrentará a actor de telerrealidad Tarver Jr KOs Dwelly por el título NABF

