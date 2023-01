Mayweather se enfrentará a actor de telerrealidad El miembro del Salón de la Fama del Boxeo Floyd “Money” Mayweather hará su tan esperado debut en el ring en el Reino Unido el sábado 25 de febrero cuando ahora se enfrente al luchador profesional de MMA y estrella de “Geordie Shore” Aaron “The Joker” Chalmers en una pelea de exhibición en vivo. del famoso O2 Arena de Londres. Anteriormente se anunció en las redes sociales que Mayweather se enfrentaría al luchador de Muay Thai Liam Harrison, sin embargo, Harrison se vio obligado a retirarse debido a una lesión en la rodilla. “Originalmente se suponía que enfrentaría a un oponente diferente, pero las lesiones ocurren y me alegro de que Aaron Chalmers pudiera dar un paso adelante para que podamos darles a los fanáticos lo que quieren”, dijo Mayweather. “Los fanáticos en el Reino Unido siempre han sido geniales conmigo y me han apoyado a lo largo de mi carrera, por lo que un evento como este ha tardado mucho en llegar. Estoy emocionado de agregar más historia al O2 Arena en Londres”. Peleas de la semana del 23 al 29 de enero Like this: Like Loading...

