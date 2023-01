Yarde: Soy un golpeador poderoso y certero Si bien el contendiente de peso semipesado número 1 de la OMB, Anthony Yarde, promete llevar fuego y azufre a su desafío unificado por el título mundial contra el campeón unificado del CMB, la FIB y la OMB, Artur Beterbiev, el sábado en vivo por ESPN+ en los EE. UU. y BT Sport en el Reino Unido, no solo espere que simplemente cargue a través del lienzo y desgarre a Beterbiev. “¿Con qué frecuencia ves a alguien simplemente entrar allí columpiándose?” preguntó Yard. “Todos los golpeadores de nocaut más grandes, como GGG, no entraron solo golpeando y tratando de noquear a la gente, tenía un enfoque táctico. Tiene un jab excelente y solía desgastar a sus oponentes. “Mike Tyson. La gente lo llama un peleador. Irrespetuosamente, durante años. Solo que ahora la gente está empezando a ver el lado más técnico de su boxeo y dice que este tipo era un contragolpeador magistral. “Incluso al principio de tu carrera, cuando estás peleando contra gente a la que ‘estás destinado a vencer’, encuentras prospectos que luchan con estos muchachos porque no solo entras y noqueas a alguien. No funciona así. Es boxeo, es un arte. “Tienes que separar a alguien y luego conectar los tiros. Dije esto desde el principio, lo mío es que soy un golpeador poderoso y preciso. Encuentro el tiro y, cuando lo encuentro y lo conecto, la gente lo va a sentir”. Yarde ha hecho todo lo posible para resistir un cambio radical en su estilo a medida que ascendía de nivel en las filas profesionales. Los peleadores, naturalmente, adaptan sus planes de juego a medida que aumenta el peligro, pero la clave, según el hombre de Ilford, es no cambiar en respuesta a las dudas de las credenciales desde el exterior. “Es una mezcla porque, en mi mente, dije que no quiero encontrarme con lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, no quiero tener la carrera de otra persona. Eso es lo que sucede en el boxeo y la gente te dice, deberías estar haciendo esto, deberías estar haciendo eso. “Si escuchara a todos los que decían cosas, no estaría donde estoy hoy. Cuando comencé a boxear, la gente decía todo tipo de cosas hasta que lo hacía. “Es un compromiso, no se puede complacer a todo el mundo, en el boxeo o en cualquier otro deporte, de verdad. “Cuando Mike Tyson estaba noqueando a todos, recuerdo haber visto una de sus peleas con los comentarios y decían que la gente estaba empezando a decir que estaba peleando contra nadie. La gente siempre va a tener algo que decir. “Luego, cuando pasó 10 rondas, dijeron que no era el verdadero negocio, después de todo. Así que no puedes ganar. Si llegas a 10, ganas todas las rondas y no te golpean, dicen que el tipo con el que peleaste no era nada, pero no lo noqueó como queríamos ver. Cuando consigues la detención, algunas personas dicen que lo noqueaste demasiado pronto, ‘¿qué está aprendiendo de eso?’. “¡Está aprendiendo a noquear a alguien! Eso es lo que está haciendo. “Eso también es lo mío, cuanto más noqueo a la gente, más he aprendido a hacerlo de diferentes maneras. Así es como yo lo veo”. Wallin listo para su regreso el viernes en New Hampshire Mayweather se enfrentará a actor de telerrealidad Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.