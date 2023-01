Wallin listo para su regreso el viernes en New Hampshire El contendiente de peso pesado WBO ##3, WBC #9 Otto Wallin (24-1, 14 KOs) regresará a la acción para su primera pelea de 2023, cuando se enfrente a Helaman Olguin (9-4-1, 4 KOs) en un ocho pelea este viernes desde Castleton Banquet & Conference Center en Windham, New Hampshire. Wallin, quien es promovido por Salita Promotions, buscará mantenerse alerta mientras busca un enfrentamiento estelar este año. “Me siento muy bien de cara a esta pelea”, dijo Wallin. “Mi entrenamiento ha ido muy bien y he hecho muchos buenos combates antes de esta pelea. Estoy emocionado de pelear en New Hampshire y no puedo esperar para subir al ring. No puedo pasar por alto a Olguín, que es un buen peleador, pero no creo que esté a mi nivel. Sé que puedo competir y ganar contra cualquier peso pesado del mundo, y me aseguraré de mostrar por qué el viernes por la noche”. Matías-Ponce es oficial por titulo mundial de las 140 lbs de la OMB Yarde: Soy un golpeador poderoso y certero Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.