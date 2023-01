Matías-Ponce es oficial por titulo mundial de las 140 lbs de la OMB Showtime anunció oficialmente hoy el choque del 25 de febrero por el título vacante de peso welter junior de la FIB entre el popular artista del nocaut Subriel Matias (18-1, 18 KOs) y el invicto Jeremias Ponce (30-0, 20 KOs) de The Armory en Minneapolis, Minnesota. La transmisión de Showtime también incluye al peso welter Jamal “Shango” James (27-2, 12 KOs) en un combate a diez asaltos contra el olímpico argentino de 2016 Alberto Palmetta (18-1, 13 KOs). Al comenzar la transmisión, el contendiente de peso súper ligero Elvis Rodríguez (13-1-1, 12 KOs) se enfrenta a Joseph “Blessed Hands” Adorno (17-1-2, 14 KOs) en diez asaltos. Rocha-Ashie el sábado en Inglewood, California Wallin listo para su regreso el viernes en New Hampshire Like this: Like Loading...

