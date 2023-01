Rocha-Ashie el sábado en Inglewood, California El contendiente de peso welter Alexis “Lex” Rocha (21-1, 13 KOs) se enfrentará al nuevo oponente George “Red Tiger” Ashie (33-5-1, 25 KOs) de Accra, Ghana, en el evento principal el sábado en YouTube Theatre en Inglewood, California. El oponente originalmente anunciado de Rocha, Anthony Young, sufrió una lesión en la nariz y ya no puede participar en la pelea contra Rocha. Alexis Rocha: “Recientemente me enteré de la lesión que sufrió Anthony en un sparring. Para ser honesto, no importa quién esté parado frente a mí en ese ring el sábado por la noche. El objetivo y la tarea siguen siendo los mismos: romper la voluntad de mi oponente y ganar por detención. Estoy listo para cualquier peleador que pongan frente a mí”. George Ashie: “Prometo que los fanáticos verán un gran combate de boxeo y que lo noquearé fríamente”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La vida vista desde diferentes perspectivas Matías-Ponce es oficial por titulo mundial de las 140 lbs de la OMB Like this: Like Loading...

