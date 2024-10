Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso del boxeo español Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Por fin regresé de un largo viaje en el que visité Londres y Madrid con maravillosos resultados. Por un lado, asistí a una majestuosa función de boxeo en el Estadio Wembley, en el que se rompió el récord de asistencia con 96 mil aficionados, y por el otro, estuve en donde todo empieza, en los gimnasios de boxeo de Madrid. España es un país muy importante para el Consejo Mundial de Boxeo, miembro fundador del organismo en 1963, sede de la presidencia de la Unión Europea de Boxeo por varias décadas, bajo el liderazgo de don Rubén Martínez, y sede de varias convenciones anuales. Además de algunos grandes campeones: José Legrá, Pedro Carrasco, Perico Fernández, Miguel Velázquez y el Lince de Parla, Javier Castillejos. Las autoridades de ese país tomaron una decisión que llevó a la lona, prohibiéndolo en la TV. Al día de hoy, sólo se puede transmitir, a partir de la medianoche y hasta las seis de la mañana. El boxeo está de moda, se llenan los gimnasios para entrenar. Cristian Morales, con su cadena de gimnasios Morales box. Él fue campeón de Europa, peso pluma en dos ocasiones, y ahora está entregado con servicio de calidad en sus sucursales, con niños y familias. Brooklyn Boxing inició hace algunos años con la administración de Miguel de Pablos, y el ex campeón, Maravilla Martínez, por todo el país, así como internacionalmente. Emporio Boxing, la fábrica de campeones es un centro de alto rendimiento con instalaciones de en sueño, y quien es ya el sitio oficial del WBC. Este viaje marcó el inicio de la nueva era del boxeo español. Mi amigo Luis Menéndez, español de nacimiento, pero que vive en México, ha buscado incansablemente encontrar la fórmula para dignificar al boxeo en su país, además de ser un gran impulsor para el deporte de los puños mexicano. Sostuve reuniones muy productivas con el Presidente de la Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, y con el de la Federación Madrileña, Enrique Soria. Una de las reuniones más productivas fue con Media Pro, con quienes iniciamos un proceso de planeación de diversas opciones para regresar el boxeo a la TV. Vienen temas interesantes, torneos amateurs, campeonatos WBC de España, programas de responsabilidad social con WBC Cares, y diversas cosas más. En un emotivo encuentro, mi esposa, Christiane, encargada del WBC Cares en México, hizo entrega del premio de honor a la mexicana, la conductora de TV, Jimena Pérez. Jimena es una campeona de la vida, venció al cáncer de mama, y es ya Embajadora del WBC Cares. Ella encontró en el boxeo la disciplina, dedicación y pasión que la motiva todos los días a ser una triunfadora. Otro embajador WBC, David Summers, cantante y líder de la legendaria banda Hombres G, compartió con nosotros al lado de su esposa Chris. Hay tantas historias entrelazadas con el boxeo. Tuve la oportunidad de platicar con Hovik Keuchkerian, el popular actor español, nacido en Líbano, de padre armenio, quien interpretó a Bogotá en la famosa serie La Casa de Papel, y resulta que fue dos veces campeón español de peso completo, y confesó que de no ser por el boxeo nada de su éxito hubiera podido ser realidad. El boxeo español tiene una esperanza, su nombre es Sandor Martín, quien es el retador oficial WBC en peso superligero, y está encaminado a enfrentar al monarca universal WBC, Alberto Puello. Sandor fue campeón mundial juvenil WBC y monarca de Europa EBU. Se dio a conocer cuando derrotó al favorito, el multicampeón Mikey García. Sandor mandó a la lona en dos ocasiones al también doble campeón mundial, Teófimo López, quien ganó una decisión dividida muy cerrada. El boxeo español está en sus hombros, y de coronarse campeón mundial, explotará en júbilo este país que tanto necesita a un nuevo ídolo en el boxeo. Octubre inicia con la campaña mundial de prevención del cáncer de mama. Es importante entender que es una enfermedad curable, siempre y cuando se detecte a tiempo. Es de naturaleza humana tener miedo y escondernos cuando algo parece estar mal, pues no, hay que promover la autoexploración, los chequeos rutinarios y acudir al médico cuando haya la más mínima sospecha de que se tenga una bolita. ¿Sabías que…?

Una gran camada de legendarios boxeadores salieron de Cuba para hacer carrera en el extranjero. Algunos de ellos se quedaron en México como: Mantequilla Nápoles y Ultiminio Ramos, mientras que el gran José Legrá llegó a España para convertirse en uno de los grandes campeones de la historia. Anécdota de hoy

Nos encontrábamos en Torremolinos, España, en una de las convenciones anuales WBC. En la cena de premiación había un grupo de flamenco, y el ambiente era maravilloso. Mi papá estaba en su mesa con Don King, Bob Arum, Dan Goosen y otros más. Don King se levantó de la mesa y subió al escenario, sacó de su bolsillo un gran fajo de billetes de 100 dólares y gritaba a su manera: "¡Sí, si, por usted! ¡Muchas gracias! ¡Arriba España!", dirigiéndose al grupo, quien inmediatamente empezó a tocar; Don coqueteando con las bellas bailarinas empezó a imitar su baile cuando de repente perdió el paso y dio múltiples pasos hacia atrás, y ¡pum! se cayó Don King en su espalda, y de inmediato, se incorporó para seguir bailando sin haber soltado un sólo billete en la caída. Agradezco tus comentarios en [email protected] Harper destrona a Dixon y gana el cinturón de la WBO de 135 libras

