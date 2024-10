Harper destrona a Dixon y gana el cinturón de la WBO de 135 libras La ex campeona mundial de múltiples divisiones Terri Harper (15-2-2, 6 KOs) destronó a la campeona femenina de peso ligero de la WBO Rhiannon Dixon (10-1, 1 KO) por decisión unánime en diez asaltos el sábado por la noche en el Canon Medical Arena en Sheffield, Inglaterra. Los puntajes fueron 96-94, 97-93, 97-93. Harper ha tenido títulos mundiales en peso superpluma, peso superwelter y ahora peso ligero. El peso supergallo Peter McGrail (10-1, 6 KOs) noqueó al ex campeón británico y de la Commonwealth de 122 libras Brad Foster (15-4-2, 5 KOs) en el segundo asalto con un golpe al cuerpo. La pelea era por el título internacional de la WBA. Galal Yafai, medallista de oro olímpico de peso mosca de 2020, avanzó a 8-0, 60 KOs con un nocaut en el tercer asalto ante el veterano Sergio Orozco Oliva (9-9, 7 KOs). Yafai ahora está programado para enfrentar al ex campeón mundial Sunny Edwards a finales de este año. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso del boxeo español Mayer destrona a Ryan y Zayas vence a Sosa Like this: Like Loading...

