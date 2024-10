Mayer destrona a Ryan y Zayas vence a Sosa En una pelea reñida, la ex campeona Mikaela Mayer (19-2, 5 KOs) destronó a la campeona femenina de peso welter de la WBO Sandy Ryan (7-2-1, 3 KOs) por decisión mayoritaria el viernes por la noche en The Theater en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Buena acción de ambos bandos de principio a fin. Al principio, la agresiva Mayer llevó la pelea a Ryan, conectando golpes pero también recibiendo golpes. Ryan llegó al final, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 95-95, 97-93, 96-94. Hubo rencor entre los bandos en el período previo a la pelea. Antes, cuando se dirigía a la pelea, alguien le arrojó pintura roja a Ryan. Mayer negó cualquier implicación. En otra pelea, el peso mediano junior Xander Zayas (20-0, 12 KOs), número 3 de la WBO, número 6 del WBC y número 7 de la IBF, se impuso por decisión unánime en diez asaltos a Damián Sosa (25-3, 12 KOs). Zayas dominó todo el combate, pero Santiago resistió hasta el final. Las puntuaciones fueron 100-90 3 veces. El peso pluma invicto número 1 de la WBA, número 2 del WBC, número 2 de la WBO y número 8 de la IBF, Bruce “Shu Shu” Carrington (13-0, 8 KOs), superó a Sulaiman Segawa (17-5-1, 6 KOs) en una pelea de ritmo lento. Los puntajes fueron 95-95, 97-93, 97-93. Harper destrona a Dixon y gana el cinturón de la WBO de 135 libras Golovkin encabezará la Comisión Olímpica hacia Juegos Olímpicos 2028 Like this: Like Loading...

