Golovkin encabezará la Comisión Olímpica hacia Juegos Olímpicos 2028 El dos veces campeón mundial de peso mediano Gennadiy Golovkin ha sido nombrado presidente de una nueva Comisión Olímpica por la World Boxing, la federación internacional creada para tratar de garantizar que el boxeo siga siendo parte del Movimiento Olímpico. Golovkin, de 42 años, también actual presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajstán y medallista de plata olímpico en 2004, trabajará en estrecha colaboración con los líderes de World Boxing para gestionar la relación de la organización con el Comité Olímpico Internacional (COI) y supervisar el camino para garantizar que el boxeo se restablezca en el programa deportivo para los Juegos de Los Ángeles 2028 .“Golovkin encabezará la Comisión Olímpica” Mayer destrona a Ryan y Zayas vence a Sosa Haney demanda a Kingry por agresión y fraude Like this: Like Loading...

