Haney demanda a Kingry por agresión y fraude Por. TMZ Devin Haney claramente no ha superado todavía cómo se desarrolló su súper pelea con Ryan García a principios de este año… ya que TMZ Sports confirmó que ahora está demandando al boxeador estrella por todo eso. El púgil de 25 años presentó la demanda contra su némesis en Nueva York el viernes… alegando que García cometió agresión y fraude en el período previo a -y durante- su gran enfrentamiento del 20 de abril en el Barclays Center. Recordarán, García ganó la pelea después de derribar a Haney varias veces… pero el resultado luego fue declarado nulo luego de que los oficiales dijeran que García tenía Ostarine en su sistema. Haney dijo que si hubiera sabido que García había ingerido la droga para mejorar el rendimiento antes de subir al ring… no habría aceptado la pelea. Por lo tanto, dice que nunca consintió en recibir los golpes de García. También dijo, entre otras cosas, que al ingerir la sustancia prohibida a pesar de haber aceptado pelear de manera limpia, García hizo declaraciones erróneas que habrían provocado que Haney también se retirara del enfrentamiento. Además de García, Haney también está demandando a Golden Boy Promotions por incumplimiento de contrato. En su demanda, Haney pide daños y perjuicios, alegando que toda la experiencia le causó “lesiones físicas, daños a la reputación que ascenderán a millones de dólares y angustia emocional y mental”. Nos comunicamos con el abogado de García para solicitarle comentarios, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Golovkin encabezará la Comisión Olímpica hacia Juegos Olímpicos 2028 Ex campeón Charlie Edwards gana el cinturón europeo de peso gallo Like this: Like Loading...

