Paro defenderá ante Hitchis su título 140 lbs de la FIB en Puerto Rico El campeón de peso welter junior de la FIB, Liam Paro (25-0, 15 KOs), hará la primera defensa de su título mundial contra Richardson Hitchins (18-0, 7 KOs) el sábado 7 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico, en vivo a nivel mundial por DAZN. Paro regresa a la isla donde le arrebató el título mundial a la estrella local Subriel Matías. Hitchins se convirtió en el retador obligatorio al superar a Gustavo Lemos. Liam Paro: “Todos los llamados grandes de las 140 libras perdieron la lengua, así que decidí hacer mi defensa obligatoria temprano contra Hitchins y despejar el camino para 2025. ¡No puedo esperar para pelear y demostrar nuevamente por qué soy el mejor de las 140! ¡Vengo a brillar nuevamente al hermoso Puerto Rico!” Richardson Hitchins: “Desde que tengo memoria, le he estado diciendo a todo el que me escucha que soy el mejor peleador de 140 libras del planeta. El 7 de diciembre, finalmente tendré la oportunidad de confirmarlo. Me saco el sombrero ante Liam Paro, él venció al llamado hombre del saco de la división, pero yo no soy Subriel Matías. Él nunca se ha enfrentado a un peleador como yo antes. No quería esta pelea, y es por una buena razón”. “Esta es mi división. Soy el hombre de las 140 libras y una vez que consiga este cinturón, lo llevaré de vuelta a Nueva York y todo pasará por mí. ¡Y lo nuevo!” Una cartelera repleta de talentos puertorriqueños en apoyo del evento principal del campeonato mundial contará con lo mejor del talento puertorriqueño, encabezado por un delicioso choque de peso súper pluma entre Henry Lebrón y Christopher Díaz. Lebrón (19-0 10 KOs) regresa a su tierra natal por primera vez en cinco años y lo hace en la noche más importante de su carrera, ya que el número 4 de la FIB busca presionar para obtener acción por el título mundial en 2025 con una gran victoria sobre un rival doméstico y recoger el título vacante de la FIB Latino en el proceso. Díaz (29-5 19 KOs) se encuentra en una buena posición en el puesto número 7 de la AMB, ya ha probado la acción por el título mundial y está hambriento de hacerlo de nuevo, y ‘Pitufo’ pone su título continental latinoamericano de la AMB en juego en un choque crucial para el futuro inmediato de ambos. “Estoy muy contento con esta oportunidad de pelear nuevamente en Puerto Rico frente a mi gente”, expresó Lebrón. “Esta será una gran cartelera. Estamos listos para dar un gran espectáculo. ¡Cuento con todos mis fanáticos puertorriqueños!” “Como orgulloso puertorriqueño, pelear frente a mis compatriotas el 7 de diciembre significa todo para mí”, dijo Díaz. “No hay mayor sentimiento que representar a mi gente y darles un espectáculo. Vengo a esta pelea completamente preparado y listo para dejarlo todo en el ring contra Henry Lebrón. Esto es por Puerto Rico y no los defraudaré”. El astro olímpico puertorriqueño Yankiel Rivera regresa a la acción con dos peleas consecutivas en su tierra natal. Rivera (6-0 2 KOs) continuó con su impresionante comienzo de vida en las filas pagadas con la victoria sobre Víctor Sandoval en la cartelera preliminar de la victoria de Paro sobre Matías, el sexto éxito como profesional para ‘El Doctorcito’ y ahora el joven de 27 años buscará terminar el 2024 con una explosión y preparar un gran 2025, con las ambiciones de título mundial en la vanguardia de su mente. “Hace poco más de dos años, hice mi debut profesional”, dijo Rivera, cuyo oponente será anunciado pronto. “Ha sido un camino duro lleno de oponentes dignos. Siento que ha llegado mi momento. Estamos muy cerca de esa oportunidad por el título mundial con la que he soñado desde que era un niño pequeño. El pasado mes de junio, llenamos Manatí. El 7 de diciembre, llenaremos al legendario Roberto Clemente. “Será un gran honor para mí pelear en el mismo escenario donde han peleado tantos grandes, entre ellos Trinidad y Gómez. Estaremos en la mejor forma para la fecha de la pelea y le daré a mi gente el espectáculo que se merece. Quiero que todos esos grandes, leales y conocedores fanáticos puertorriqueños estén allí para una gran noche de boxeo. Será una noche de boxeo para recordar. ¡Te veo allí, Puerto Rico!” Hay tanta acción emocionante el 7 de diciembre, y Jalil Hackett intentará demostrar una vez más que no tiene miedo en la infancia de su carrera cuando viaje a Puerto Rico para una defensa del título. Hackett (9-0 7 KOs) estuvo impresionante en un gran paso adelante para ganar el título continental de las Américas de la WBA en su debut en Matchroom contra Peter Dobson en julio, y ‘Major’ defenderá ese título en otra prueba real contra el ex boxeador amateur de Puerto Rico José Román (13-1 6 KOs) el 7 de diciembre. Marc Castro (13-0 8 KOs) está de regreso al ring después de encabezar el evento único de la semana de peleas de la Temporada de Riad en el muelle de Santa Mónica en julio, y el talento de Fresno se enfrentará en diez rondas en peso ligero mientras el destacado aficionado continúa haciendo olas en el juego profesional. Stephanie Pineiro (7-0 2 KOs) estuvo impresionante en Manatí en junio, donde consiguió los títulos WBA Continental Americano y WBO International Welterweight contra Diana Castro, y la puertorriqueña terminará 2024 en ocho rounds contra una oponente que se anunciará pronto. Hay otra pelea en la que los récords invictos están en juego, ya que el puertorriqueño Juan Zayas (10-0-1 8 KOs) se enfrenta al dominicano Marcelino Nieves (19-0 13 KOs) en ocho asaltos en peso gallo y el talento puertorriqueño de Matchroom, William Ortiz (6-0 4 KOs), se enfrenta a su compatriota e invicto puertorriqueño Lionell Colón (6-0 3 KOs) en ocho asaltos en peso superligero. “Estamos encantados de estar de vuelta en Puerto Rico con un evento principal brillante y una cartelera preliminar repleta de acción”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Liam estuvo sensacional cuando le arrancó el cinturón a Subriel en junio en una actuación que fue la mejor de su carrera contra uno de los peleadores más evitados en el deporte. Liam estaba feliz de asumir ese desafío, y está feliz de asumir otro desafío difícil pero muy diferente en Richardson. Estoy fascinado por ver cómo se desarrolla esta pelea, y aunque nunca es fácil enfrentar a dos de nuestros peleadores, esto es exactamente lo que debería estar sucediendo en el juego: el mejor contra el mejor, y para ambos hombres es la oportunidad de respaldar lo que ambos dicen: que son los mejores en las 140 libras. “La atmósfera en junio en Manatí fue eléctrica desde el inicio hasta el final, y tenemos una cartelera preliminar que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos como esa una vez más. Lebron-Díaz será una guerra, Yankiel está listo para un título mundial y lo demostrará en diciembre, mientras que Jalil debe ser elogiado por asumir otro desafío a una edad tan joven. “Es un evento lleno de acción desde el inicio hasta el final, y estamos ansiosos por cerrar nuestro 2024 con estilo en Puerto Rico”. “Es un gran honor para mí tener la oportunidad de asociarme con Eddie Hearn y nuestros amigos de Matchroom para traer el boxeo de campeonato mundial a Puerto Rico, donde estamos combinando el mejor boxeo de Puerto Rico con el mejor boxeo del mundo”, dijo Javier Bustillo, CEO de Universal Promotions. “Estoy agradecido con la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Municipio de San Juan, quienes no dudaron en unirse a nosotros y apoyar este evento. Será una gran noche de boxeo de Puerto Rico para todo el mundo”. Alimkhanuly vence a Mikhailovichcy sigue siendo campeón de la FIB y la OMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso del boxeo español Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.