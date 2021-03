Round 12 con Mauricio Sulaimán: Celebrando a las mujeres en el ring Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman – Presidente del WBC El boxeo femenino es una realidad. En estos días se están llevando a cabo grandes peleas que podrían redefinir el futuro de tantas boxeadoras en el mundo. El viernes pasado en Flint, Michigan, se llevó a cabo una tarjeta histórica de pago por evento para mujeres en la que la campeona del CMB, Claressa Shields, luchó sin garantía con la esperanza de crear un legado único y valiente. Y ella lo hizo. Claressa Shields derrotó a la canadiense Marie Eve Dicaire por decisión unánime para convertirse en la campeona mundial unificada en la división de peso súper welter. Claressa es ahora la primera luchadora indiscutible en dos categorías de peso diferentes. El próximo sábado en Dallas, Texas, habrá una gran revancha entre la ex campeona mundial de peso welter Cecilia Braekhus y Jessica McCaskill, la joven boxeadora que le quitó el récord invicto y los cinturones de campeonato de Cecelia. Cecilia había dominado la división durante más de 10 años con 25 defensas del título hasta que Jessica McCaskill sacudió al mundo con audacia y determinación en uno de los primeros eventos durante la pandemia. Cecilia intentará recuperar sus títulos y brillar en la plataforma DAZN. Esta pelea compartirá el evento principal con Gallo Estrada vs. Chocolatito González, otra gran revancha, y una que hemos esperado durante ocho años. El Consejo Mundial de Boxeo ha dedicado importantes recursos y esfuerzos para honrar y apoyar el boxeo femenino y continuará haciendo todo lo posible para fomentar su crecimiento global. Las tres convenciones mundiales organizadas exclusivamente para mujeres en el boxeo celebradas en Cancún, Tijuana y Manila, Filipinas, han dado como resultado avances positivos en todos los aspectos del deporte. Además, el WBC personalizó una serie de reglas específicas para el boxeo femenino, como una libra de tolerancia en el pesaje oficial considerando los efectos del ciclo menstrual; guantes específicos diseñados para mujeres, y creó una serie de pautas y protocolos, el más importante de los cuales es la pelea por el campeonato de dos minutos y 10 asaltos. Para nuestras mujeres atletas, la duración de las rondas es de dos minutos, no de tres como en el boxeo masculino, y el número máximo de rondas es de 10, no de 12 como en el boxeo masculino. La fisiología de hombres y mujeres tiene diferencias importantes, especialmente en el cuello y la parte superior de las cervicales. Existen estudios de medicina deportiva donde se confirma que las mujeres tienen un 80 por ciento más de riesgo de sufrir conmociones cerebrales y la recuperación de las mismas es más lenta. El CMB ha cambiado muchas reglas para hacer del boxeo un deporte más seguro y humano para los contendientes. Uno de los estudios realizados en UCLA concluyó con una fórmula simple para entender que Fatiga + Deshidratación + Puñetazo es igual a una posible conmoción cerebral y daño cerebral. Por respeto a estos hallazgos, el boxeo masculino bajó de 15 a 12 asaltos. Esa medida ha salvado muchas vidas. Un pequeño grupo de boxeadores exige que se cambie la regla y que se permita a las mujeres pelear rondas de tres minutos y peleas de 12 asaltos. Piden el cambio porque creen que mejorará las carteras que ofrecen los promotores y, al mismo tiempo, les ayudará a conseguir más victorias por nocaut. Todos los boxeadores del mundo, hombres o mujeres, son capaces de hacer lo que sea necesario para sobresalir. Si se les pregunta, pelearían 15, 20 o 50 asaltos. Incluso aceptarían luchar hasta la muerte como lo hicieron los gladiadores romanos. Todos son guerreros con una valentía incomparable. Es obligación de nosotros, como administradores del deporte, revisar e imponer regulaciones que los protejan… incluso de ellos mismos… y especialmente de aquellos que los explotarían. A menos que haya datos médicos que contradigan de manera concluyente estos hallazgos médicos, el WBC no participará en ningún cambio del máximo de 2 minutos y 10 rondas. ¿SABÍAS? … Claressa Shields es una gran campeona. A la edad de 17 años, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Eso lo repitió en 2016 en Río de Janeiro, ganando nuevamente el oro. En su segunda pelea como profesional, ganó el título de peso mediano de la NABF. En su tercer combate, ganó el título de plata súper mediano del CMB. En su cuarta pelea ganó el título mundial de peso súper mediano del CMB. Fue campeona hasta 2017. Luego, en su sexta pelea ganó el título del CMB y unificó la división de peso mediano. En 2020 conquistó el título superwélter del CMB del CMB y el viernes pasado se consagró en esa división. Ella es la campeona indiscutible en esta división. El 17 de marzo cumplirá 26 años. ANÉCDOTA DE HOY: Don José promovió con mucho orgullo la trayectoria de sus campeones, aunque al principio se resistió porque decía… ¿cómo es posible que dos mujeres se golpeen allá arriba en el ring? Reflexionó, como siempre lo hacía en los momentos en que tenía que hacerlo, y comprendió que una oportunidad era necesaria para las mujeres en el boxeo profesional. Esto se debía a que el boxeo femenino avanzaba a pasos agigantados. De hecho, los campeones han ganado terreno a base de esfuerzo y profesionalidad. Ahora encabezan las tarjetas, y en cada ronda dan su corazón y su alma. Es por eso que siempre estuvo tan orgulloso de sus boxeadores y proactivamente apoyó mejores condiciones para ellos en el ring. Agradezco sus comentarios en [email protected] Chocolatito reflexiona sobre su carrera en el HOF El clasificado # 1 del peso Bridge del WBC , Rivas, regresa el 16 de marzo

