Chocolatito reflexiona sobre su carrera en el HOF El campeón súper mosca de la AMB, Roman ‘Chocolatito’ González, dice que está ‘orgulloso de haber representado a Nicaragua con tanta dignidad’, pero aún tiene mucho más que agregar a su legado mientras se prepara para enfrentar al actual campeón del CMB, Juan Francisco Estrada, en una revancha de unificación en la American Airlines Center en Dallas, Texas, el sábado por la noche, en vivo en todo el mundo por DAZN. Chocolatito (50-2 41 KOs) salió victorioso en la primera pelea con Estrada (41-3 28 KOs) en noviembre de 2012, y su pelea final como gobernante mundial de peso mosca ligero. Dos años más tarde, en su 40a pelea profesional, se convirtió en un gobernante mundial de tres pesos al vencer a Akira Yaegashi en Japón por el título de peso mosca del CMB y su victoria de septiembre de 2016 sobre Carlos Cuadras le valió los honores mundiales en un cuarto peso con la correa de peso supermosca del CMB. Chocolatito siempre ha tenido el honor de ser parte de la rica historia del boxeo en su tierra natal, liderado por uno de los grandes de todos los tiempos en el fallecido Alexis Arguello, y el ex rey libra por libra recuerda con cariño haber admirado y pasar tiempo con él. Argüello, mientras mira hacia atrás en una carrera notable que cree que todavía tiene muchos capítulos más por escribir. “Cuando me enfrenté a Yaegashi, la pregunta que tenía toda Nicaragua era ‘¿Estás al mismo nivel que Alexis Arguello?’”, Dijo Chocolatito. “Gané ese tercer título en Japón y luego llegó un cuarto título, donde todos estaban esperando expectantes para ver si lo ganaba. Entrené mucho porque era uno de mis sueños. Y luego … ¡boom! Gané el título y Nicaragua me recibió como nunca. “Estoy muy orgulloso de haber representado a mi país con tanta dignidad. Y bueno, estoy tan feliz por mis padres, mi familia. Y para Alexis, quien siempre estuvo ahí para mí, enseñándome las cosas buenas de este mundo del boxeo. “Siempre respeté todas las órdenes que me dio Alexis porque es tres veces campeón. Es un honor. Era como mi padre. Estábamos muy cerca. A veces me invitaba a su casa, y recuerdo estar en su casa, comiendo y me relajé, y él me dejó en mi pelea y ese día fue la primera vez que me golpearon fuerte. “Tenía miedo, pero me levanté y noqueé al tipo. Pero esas son experiencias de vida que tuve con él donde aprendí. Porque creo que no podría haberme levantado después de ese golpe. Pero por las condiciones me hizo volver a levantarme. Alexis era una persona muy exigente en el gimnasio. E incluso en la pelea. “Me considero un hombre que ha hecho lo mejor que ha podido. Pasé momentos difíciles mientras crecía pero, al final, funcionó bien. La vida me ha enseñado muchas cosas y he aprendido. Y siento y pienso que ya he conquistado muchas cosas en el box. Lo que viene ahora con este título es solo un extra. “Nunca me imaginé llegando a donde estoy ahora. Pero vaya, todavía es difícil, me cuesta. Porque entreno de la manera correcta. Hago las cosas como deben hacerse. Pero me gusta. Y es lo que me permite ayudar a mi familia. Ayuda a mis hijos. No me quejo porque agradezco a Dios por dónde estoy ahora. “La vida ha sido dura y difícil con el sacrificio. Mi familia, mis hijos, lo que me hace levantarme por las mañanas es seguir cosechando victorias en el boxeo. No solo eso, sino muchos jóvenes que quieren ser como el campeón, como Chocolatito. Pero al final, es lo que te da felicidad en la vida. Lo que quieres lograr en tu vida. “Cuando me jubile, me iré muy satisfecho y muy feliz de haber podido tener tanto éxito para mis hijos y mi familia, y también para la gente de Nicaragua”. Telemundo: Choque Contreras-Socarras el viernes Round 12 con Mauricio Sulaimán: Celebrando a las mujeres en el ring

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.