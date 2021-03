El clasificado # 1 del peso Bridge del WBC , Rivas, regresa el 16 de marzo Groupe Yvon Michel (GYM) organizará su primer evento en 16 meses – “The Homecoming: Rivas vs. Louis 2” – el martes 16 de marzo por la noche en el Hotel Plaza Quebec en la ciudad de Quebec, Quebec, Canadá. La cartelera de $ 29.99 PPV está encabezada por una revancha con el peso puente # 1 del CMB Oscar “Kaboom” Rivas (26-1, 18 KOs) y Sylvera “Sly” Louis (8-5, 4 KOs) en el evento principal de ocho asaltos. Rivas derrotó a Louis por decisión mayoritaria en cuatro asaltos en 2012. Se permitirá la asistencia al evento de un máximo de 120 aficionados para un total de 250 personas. Los boxeadores y entrenadores tuvieron que haber estado en cuarentena durante 14 días antes del evento, y deben verificar cuidadosamente cualquier síntoma potencial de Covid durante 10 días después de las peleas. “No fue fácil poner todas las piezas en su lugar, que nuestro protocolo sanitario fuera aceptado y obtener todas las autorizaciones requeridas mientras la ciudad de Quebec estaba en el peor momento de la pandemia de Covid y se declaró una zona roja”, dijo el presidente del GYM, Yvon Michel . “Ha sido un trabajo en equipo incansable durante varios meses y la plena colaboración de los participantes. Es una aventura cara pero importante para el relanzamiento de nuestras actividades y el reinicio de las carreras de nuestros boxeadores. Esta gala permitirá a varios boxeadores recuperar la esperanza y al aspirante # 1 del CMB, Oscar Rivas, reiniciar la máquina para la que tenemos planes muy ambiciosos este año ”. En el evento co-estelar, el favorito canadiense Sebastian Bouchard (18-2, 8 KOs) se enfrenta al peso welter Mario Pérez (20-7-5, 12 KOs) en seis asaltos. Será la primera pelea de Bouchard desde que se lesionó en el ring en noviembre de 2019. El peso mediano # 6 de la FIB Patrice Volny (25-1, 18 KOs) se enfrenta a Janko Trotter (10-5-2) en un choque de peso súper mediano. Volny ha sido designado para boxear a Patrick Wojcicki, FIB # 3, para el puesto obligatorio para desafiar al campeón mundial Gennady Golovkin en mayo. El ex campeón amateur canadiense y miembro de la Selección Nacional Canadiense, Alexis Barrière, hará su esperado debut profesional cuando se enfrente a Colin Sangster (2-0, 2 KOs) en una pelea a 4 asaltos entre prospectos canadienses de peso pesado. Hay partidos que muestran pesos crucero también están disponibles en la cartelera: el popular Yan “Wild Thing” Pellerin (10-1, 4 KOs) contra Marco Parente (1-4-3) en una ronda de 6 rondas, más un par de 4- peleas redondas entre Francis Charbonneau (2-1, 2 KOs) vs.Alexandre Roberge (1-0, 0 KOs), y Alexander Beaule (1-0l 1 KO) vs.Nick “Big Mac” Naccarato (0-0-1 ). Espinoza: El futuro es brillante para Oscar Valdez

