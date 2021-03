Espinoza: El futuro es brillante para Oscar Valdez Fue una gran victoria para el nuevo campeón de peso ligero junior del CMB, Oscar Valdez. No solo venció a Miguel Berchelt en una pelea que no era el favorito para ganar, lo hizo de manera espectacular. Su nocaut sobre Berchelt se volvió viral, lo que llevó a una de las luminarias deportivas del mundo a comentar sobre el logro de Valdez. La leyenda del baloncesto Earvin “Magic” Johnson tuiteó “¡El golpe de nocaut de Oscar Valdez sobre Miguel Berchelt fue uno de los mejores que he visto en mi vida, convirtiéndolo en el nuevo campeón mundial!” Ahora Oscar Valdez espera su próximo movimiento. Hablamos sobre el futuro de Valdez con su manager Frank Espinoza. Espinoza ha recibido elogios por emparejar a Valdez con el Entrenador del año Eddy Reynoso. La pareja resultó en un plan de juego perfectamente ejecutado que derrocó al favorito Berchelt. Felicitaciones a su equipo. Fue una tremenda victoria para Oscar. ¿Qué sigue para él? En estos momentos Oscar disfruta de un merecido descanso y a medida que pasa el tiempo se van presentando muchas más opciones. Necesitamos ver dónde estamos en unas pocas semanas y luego tomaremos algunas decisiones sobre su carrera. ¿Qué tipo de reacción ha tenido después de la actuación de Oscar? He recibido muchas llamadas sobre Oscar, felicitando a nuestro equipo por la victoria y el hecho de que su actuación contra Berchelt se haya vuelto viral, ha elevado su perfil enormemente. Mucha más gente está familiarizada con Oscar Valdez ahora que nunca. ¿Qué aporta esta victoria a la carrera de Oscar? Bueno, lo pone en el asiento del conductor en muchos escenarios. Ahora es un gran problema. No solo mostró habilidades y talento, demostró que tiene el corazón y la fuerza mental de un gran luchador. Y esto es lo que separa a los grandes luchadores de los buenos. Oscar ha llegado a otro nivel. Demostró que es uno de esos artistas con la capacidad de superar las expectativas de todos. ¿Hay algún luchador por ahí que le gustaría señalar quiénes podrían ser futuros oponentes para Oscar? No en este momento. Tenemos algunos nombres en mente, pero ahora es demasiado pronto. Se están desarrollando muchas cosas para Oscar. Veremos dónde estamos en un mes más o menos. Has sido gerente de boxeo durante mucho tiempo. ¿Es esta la victoria más satisfactoria para ti? Esto es extremadamente satisfactorio porque he estado con Oscar desde el comienzo de su carrera y tener la oportunidad de verlo convertirse en una estrella del boxeo ha sido todo un placer. La victoria fue satisfactoria para mí y para aquellos que necesitan creer un poco más en sí mismos. Es por eso que esta victoria resonó en mucha gente. El desvalido venció al tipo más malo de la división y lo hizo de manera espectacular. Oscar merece todo el reconocimiento que está recibiendo y estamos muy orgullosos de él. ¿Cómo le gustaría que se desarrollara la carrera de Oscar? Idealmente, me gustaría que Oscar eventualmente ganara otro título mundial y lo defendiera varias veces. Me gustaría que lo proclamaran uno de los mejores peleadores libra por libra y que alcanzara el nivel de superestrella. Es bilingüe, carismático y super talentoso. Tiene todo lo necesario para llegar allí. El futuro es brillante para Oscar. El clasificado # 1 del peso Bridge del WBC , Rivas, regresa el 16 de marzo Resultados del V Festival ¨Gilberto Mendoza¨ en Venezuela

