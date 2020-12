Round 12 con Mauricio Sulaimán: Canelo en Grande Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Saúl “Canelo” Álvarez logró escribir otro capitulo glorioso, el sábado pasado al dominar y abrumar al británico Callum Smith en el Alamodome de San Antonio. Una promoción soberbia con una producción espectacular, una extravagancia que cierra un año complicado para el mundo del deporte, ya que la actividad para los fanáticos fue completamente derribada durante varios meses, los fanáticos sufrieron por no poder ver ningún deporte en todo el mundo, eventualmente inició actividad sin aficionados, experimentamos una mayor producción a través de importantes innovaciones y el año se cierra con varios eventos importantes realizados con aficionados bajo estrictos protocolos de seguridad. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer, aplaudir, elogiar y agradecer a los promotores del boxeo que han trabajado tan duro en condiciones extremas e incertidumbre para mantener vivo el boxeo. Detrás de cada promoción hay verdaderos héroes en su personal, ya que se han dedicado con pasión a atender las muchas complicaciones que representan las promociones bajo los protocolos Covid-19. Estar en “The Bubble” no es divertido, es tranquilo, solitario y desafiante. La experiencia tiene mucho estrés hasta el último minuto antes, durante y después de cada evento. Grandes promociones o pequeños espectáculos, todos han sido de gran importancia para mantener activo el boxeo brindando oportunidades a los peleadores para ganarse la vida y brindar entretenimiento a los fanáticos de todo el mundo. Lo mismo ocurre con las comisiones de boxeo que han realizado y administrado estos eventos. Canelo conquistó el campeonato vacante de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo, logrando así el estado supremo de triple campeón del WBC, agregando este Cinturón Verde y Dorado a los campeonatos de peso súper welter y peso mediano que ya había logrado conquistar a lo largo de los años. Canelo comenzó su carrera y creció a través de la plataforma WBC y sus campeonatos afiliados. Fue campeón mundial juvenil del WBC, NABF y campeón de plata del WBC le sirvió de preparación para llegar con madurez al escenario mundial. La pandemia impidió que Canelo peleara en las tradicionales carteleras 5 de Mayo y 16 de septiembre, luego se convirtió en agente libre y con fin de año acercándose se anunció la pelea contra Callum Smith. Smith invicto, un peleador talentoso y experimentado se presentó como una gran amenaza para el rey libra por libra. Las imágenes de la conferencia de prensa, el pesaje oficial y antes del repique de la campana fueron realmente dramáticas. Callum Smith parecía un gigante junto a Saúl cuando se ponían juntos con una ventaja extraordinaria de 18 centímetros de altura. Sonó la campana y el noble Smith dominó la primera ronda con el uso del jab debido a una envergadura considerable. Canelo inmediatamente estableció su plan de pelea y logró meterse dentro de la guardia de Smith y sistemáticamente lo golpeó con espectaculares combinaciones al cuerpo poderosos, uppercuts, varias combinaciones que incluso llevaron a la esquina de Smith a considerar terminar la pelea después de un tórrido décimo asalto. Smith fue excepcionalmente valiente y logró terminar el combate de pie. Saúl Canelo Álvarez fue declarado ganador por decisión unánime, Canelo simplemente sensacional, ¡en la cima del mundo! Esa misma noche el campeón mundial WBC Ilunga Makabu defendió su campeonato de peso crucero al noquear al nigeriano Roland Durodola. Para esa pelea tuvimos gran representación de Mexico ya que el referi fue Lupe García y también dos jueces mexicanos viajaron al Congo, Jesús González y Miguel Moran trabajaron de manera sensacional. Esta cartelera incluyo 4 peleas de campeonato de Africano haciendo este evento uno memorable en el mismo pais y ciudad que vivió una de las mas grandes promociones de la historia del boxeo, ya que fue en Kinshasa ,Republica Democratica del Congo ( antes conocido como Zaire ) donde Don King monto la famosa función llamada “Rumble in the Jungle” donde Muhammad Ali noqueo a George Foreman para recuperar su campeonato mundial WBC de peso completo en 1974. Finalmente, también la noche del 19, en el Mohegan Sun Casino de Connecticut, se llevo a cabo la pelea de campeonato mundial interino de peso gallo y el filipino Reymart Gaballo sorprendió a Emmanuel Rodriguez ganado una decision dividida. Una pelea muy particular ya que originalmente el campeón mundial gallo, Nordine Ouballi, iba a defender contra Nonito Donaire; Lamentablemente Ouballi contrajo Covid en Francia y eso lo dejo fuera de la cartelera, WBC acepto ordenar un titulo interino para que Donaire peleara contra Rodríguez y justo una semana antes del combate Donaire también dio positivo a Covid . Se dio aprobación para que el filipino entrara como sustituto de ultimo momento y fue así como Reymart le regalo a Manny Pacquiao en el día de su cumpleaños el campeonato mundial WBC. Así es como cerramos este 2020, un año indescriptible en muchas maneras, pero uno de aprendizaje para todos, reinventarse fue la única manera de subsistir y me siento muy orgulloso por la labor que nuestro organismo tuvo en todos los campos de la vida. El Canelo Álvarez puntualizo con su gran actuación lo que todos debemos hacer. Trabajar con pasión, mantener disciplina y confianza, ir siempre hacia adelante y tener paciencia para que las cosas se den. Sabias que …… Muy pocos peleadores mexicanos han logrado conquistar campeonatos mundiales en tres divisiones diferentes y Saul Canelo Alvarez se ha sumado a esta distinguida lista en los que encontramos a los siguientes campeones legendarios: Julio Cesar Chávez Erik Terrible Morales Jorge Travieso Arce Humberto Zorrita Soto Anécdota de hoy …. La Navidad fue el momento mas especial para mi papa. Era ese el momento en el que podíamos gozar de estar unidos en familia. Mis papas siempre procuraron que la noche buena la pasáramos juntos y así todos esperábamos la magia de la Navidad. Todos reunidos en casa y la tradicional historia que Don José nos contaba año tras año, el camino de los cuatro reyes magos que en su jornada hacia Belen para encontrar al niño Jesús. Eran cuatro, pero en el camino uno se quedo para ayudar a quienes lo necesitaban, ese cuarto Rey Mago es Santa Claus. Después de la deliciosa cena que Doña Martha, la mejor mama del mundo, nos ofrecía, algo maravilloso sucedía, algo que nos marco de por vida, ya que mi papa salía con un gran plato de comida hacia la fabrica para llevarle cena al velador y así darle una noche buena. La familia Sulaimán Saldívar es de servicio a los demás y fue así como lo aprendimos, con el ejemplo de Don José y Doña Martha. Agradezco sus comentarios a [email protected]

