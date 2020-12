Canelo vence a Smith y gana títulos de 168 libras del WBC y AMB Por Jeff Zimmerman en el ringside La superestrella del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez (54-1-2, 36 KOs) castigó al previamente invicto campeón de peso súper mediano de la AMB, Callum “Mundo” Smith (27-1, 19 KOs) durante doce asaltos para reclamar las coronas WBA Super y WBC vacante el Sábado por la noche en el Alamodome de San Antonio, Texas. Smith, quien ganó la World Boxing Super Series en 2018, rara vez se mantuvo firme con Canelo, quien lo acechó desde el primer asalto. A mitad de camino, Canelo simplemente estaba entrando con total desprecio por el poder de Smith. En las rondas del campeonato, Canelo estaba imponiendo totalmente su voluntad. Smith fue todo lo que pudo hacer para sobrevivir. Las puntuaciones fueron 119-109, 119-109, 117-111. Gaballo supera a Rodríguez y gana el cinturón gallo del WBC

