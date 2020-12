Gaballo supera a Rodríguez y gana el cinturón gallo del WBC El invicto ex campeón mundial interino de peso gallo de la AMB, Reymart Gaballo (24-0, 20 KOs) derrotó al ex campeón mundial de peso gallo de la FIB Emmanuel “Manny” Rodríguez (19-2, 12 KOs) por una controvertida decisión dividida para reclamar el título vacante interino de peso gallo del CMB en doce asaltos. el sábado por la noche en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. En un asunto de ritmo lento, Gaballo fue el agresor mientras que Rodríguez aparentemente controló la acción. Los puntajes fueron 116-112, 115-113 Gaballo, 118-110 Rodríguez. “Estoy muy feliz y bendecido por ganar este cinturón”, dijo Gaballo, de 24 años. “Siempre estaba avanzando y controlando el ritmo, así que pensé que era una pelea cerrada que cualquiera de los dos podría haber ganado”. “Fue una buena pelea, pero solo ganó dos o tres asaltos”, dijo Rodríguez. “Hubo dos golpes de mi parte por cada golpe que aterrizó. Sabe que perdió. Todos saben que ganamos. Mi equipo me dijo que saliera y lo siguiera boxeando en las últimas rondas. Sabíamos que necesitaba un nocaut en el duodécimo asalto. Esa era su única oportunidad de ganar “. Canelo vence a Smith y gana títulos de 168 libras del WBC y AMB Revancha Estrada-Chocolatito el 13 de marzo por DAZN

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.