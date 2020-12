Revancha Estrada-Chocolatito el 13 de marzo por DAZN El Mexicano campeón mundial súper mosca del WBC, Juan Francisco “El Gallo” Estrada (41-3 28 KOs) y el Nicaragüense campeón súper mosca de la AMB, Roman “Chocolatito” González (50-2, 41 KOs) se enfrentarán en una revancha de unificación el 13 de marzo, en vivo por DAZN. Estrada y Chocolatito se enfrentaron por primera vez en noviembre de 2012 en Los Ángeles, con Chocolatito defendiendo con éxito su título de peso mosca ligero de la AMB por decisión unánime, y ahora, más de ocho años después, se volverán a encontrar. La pelea se llevará a cabo en un lugar que se anunciará próximamente. Sergio Martínez vence a Koivula en España

