Sergio Martínez vence a Koivula en España El ex campeón de peso mediano del WBC de 45 años, Sergio Martínez, regresó el sábado por la noche en la Bolera Severino Prieto en Torrelavega, España. Martínez (53-3-2, 29 KOs) ganó por nocaut técnico en el noveno asalto sobre Jussi Koivula (24-8-1, 9 KOs) cuando la pelea se detuvo debido a un corte sobre el ojo izquierdo de Koivula. Honestamente, el corte no se veía tan mal como para detener la pelea. Martínez reanudó su carrera en agosto después de un retiro de seis años. Tiene marca de 2-0 con 2 KOs en la senda de regreso. El peso súper welter # 9 de la OMB Sergio “El Niño” García (33-0, 14 KOs) ganó por la detención del árbitro en el sexto asalto contra Gregory Trenel (12-6-2, 3 KOs). Revancha Estrada-Chocolatito el 13 de marzo por DAZN Makabu detiene a Duradola y retiene título crucero del WBC en el Congo.

