Morrell y Kirkland favoritos el sábado El campeón interino de peso súper mediano de la AMB, David Morrell, es un favorito 33: 1 para retener su cinturón contra Mike Gavronski el sábado en una transmisión de FOX desde Los Ángeles. Esta pelea será por el ahora vacante título súper mediano de la AMB. En la pelea co-estelar, el golpeador de peso mediano, James Kirkland, tiene un récord de -278 contra Juan Macias Montiel. El 31 de diciembre, el retador Kosei Tanaka es uno de los favoritos -190 para destronar al campeón súper pluma de la OMB Kazuto Ioka en una brillante pelea para terminar el año. El 2 de enero, Ryan “Kingry” García tiene -310 para derrotar a Luke Campbell +255 en una pelea por el título interino de peso ligero del CMB. Después de Kingry-Campbell, las cosas están bastante tranquilas hasta el 30 de enero, cuando tienen lugar cuatro grandes carteleras. Artur Beterbiev tiene 27: 1 para vencer a Adam Deines y retener sus títulos de peso semipesado del CMB y la FIB. Los apostadores esperan que el ex campeón mundial Sergey Kovalev pierda contra Bektemir Melikuziev. “Bek the Bully” es un favorito de -325. En una pelea de rencor por el título welter europeo, David Avanesyan y Josh Kelly son una pelea de pick’em. Y en “La batalla de los Calebs”, el campeón súper mediano de la FIB

, Caleb Plant, es un favorito 33: 1 para vencer al ex campeón Caleb Truax. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Canelo en Grande

