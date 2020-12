Surgen nuevas estrellas femeninas en “Maratón Boxística” de la AMB en Colombia Dos nuevas estrellas del boxeo obtuvieron explosivas victorias por detención en la gran cartelera de la AMB “Maratón Boxística” de la semana pasada en la Discoteca Kilymandiaro en Puerto Colombia, Colombia. Paulina Angel súper pluma (2-0, 2 KOs), oriunda de Medellín, ganó por nocaut técnico en el primer round sobre Rocío Argel. Leer más sobre Paulina Angel . Además, la súper gallo Veronica Zuluaga (1-0, 1 KOs), quien noqueó a Mirleydis Hoyos en la segunda ronda. Leer más sobre Veronica Zuluaga . Morrell y Kirkland favoritos el sábado

