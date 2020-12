Evento de boxeo en Nochebuena de Rusia se transmitirá en vivo Mañana, 24 de diciembre, a la 1:30 pm ET (10:30 am PT), Salita Promotions transmitirá en vivo una matiné vespertina de 19 peleas de boxeo internacional en su popular canal de YouTube, sin cargo desde el Soviet Wings Sport Palace en Moscú. , Rusia. El evento de boxeo maratón, presentado por Shamo Boxing en asociación con Salita Promotions, contará con una dura batalla de 10 asaltos por el título de peso mediano de la AMB de Asia entre el zurdo de San Petersburgo Evgeny Terentyev (16-3-0, 8 KOs) y el veterano ucraniano Viktor Plotnikov. (33-9, 15 KOs) en el evento principal. En solo su cuarta pelea, el prospecto de peso súper mediano Pavel Siliyagin (4-0-0, 2 KOs) de Novosibirsk, Rusia, se enfrentará al veterano de 54 peleas Siarhei Khamitski (32-19-2, 14 KOs) de Minsk, Bielorrusia, en el evento co-principal, programado para 10 rondas. Nikolai Potapov (21-2-1, 11 KOs), de Podolsk, Rusia, que ahora reside en Brooklyn, regresará al ring para enfrentarse al contendiente ucraniano Oleksandr Hryshchuk (16-2-1, 6). KOs) de Bilytske, Ucrania. Solo tres peleas en su carrera profesional, Ruza, el invicto de Rusia Valery Oganisyan (3-0, 2 KOs) se enfrentará al capaz Gelendzhik, Rusia, al veterano Dmitry Mikhaylenko (23-7, 10 KOs) por el título superligero ruso. Y en una atracción especial, una perspectiva definitiva para ver, el medallista de oro olímpico 2016 Hasanboy Dusmatov (1-0, 1 KO) de Andijan, Uzbekistán, se enfrentará al ruso Mirzamuhammad Mutalibov (1-2) de Novokuznetsk. Fallece ex Campeón Frankie Randall a los 59 años Surgen nuevas estrellas femeninas en “Maratón Boxística” de la AMB en Colombia

