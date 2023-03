Round 12 con Mauricio Sulaimán Abriendo camino en Arabia Saudita Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del CMB Visité Riyadh, Arabia Saudita, para asistir a un espectáculo de boxeo que fue bastante extraordinario. Estoy muy impresionado por el trabajo realizado por Skill Challenge Promotions, ya que han organizado un evento memorable. La Comisión de Boxeo Profesional de Medio Oriente se ha convertido en una entidad independiente completamente equipada para supervisar espectáculos de nivel mundial y la gente en Arabia Saudita ama el boxeo. El evento de boxeo fue excepcional. Por primera vez en la historia, una mujer árabe peleó en su tierra natal, hubo tres peleas de aficionados que respaldaron el programa de boxeo olímpico, seis peleas preliminares que incluyeron talento local, seguidas de una sensacional y dramática pelea por el título mundial del CMB. El ex campeón mundial de dos divisiones Badou “The Ripper” Jack derrotó al ex campeón del Congo Ilunga Makabu por nocaut técnico en la ronda 12, para ganar el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Una historia de Cenicienta en sí misma, Badou Jack es ahora un campeón mundial de tres divisiones (súper mediano, semipesado y crucero). Makabu, un verdadero guerrero, realizó una pelea sensacional y valiente, conectó golpes fuertes en los asaltos intermedios, lo que hizo que la pelea fuera dramática, ya que parecía estar volviendo fuerte para terminar la pelea. Badou tuvo que cavar profundo para lastimar a Makabu y terminó con una ráfaga que llevó al árbitro Mark Lyson a detener la pelea a detener la pelea.Se utilizó puntuación abierta y ambas esquinas recibieron las puntuaciones oficiales al final de los rounds 4 y 8. Esta es una regla sensacional que permite que las esquinas se ajusten durante la pelea, conociendo las puntuaciones reales de lo que están anotando los árbitros. Los puntajes al final de 4 fueron 38-37 dos veces y 39-36 cuando Makabu fue derribado en la ronda 4. Al final de 8, la pelea se acercó: 76-75 dos veces, 75-76 dividido a favor de Badou Jack. Jack volvió fuerte para ganar el noveno, décimo y undécimo derribando a Makabu nuevamente. Instant Replay también estaba disponible, aunque no había necesidad de usar una regla tan importante. En el evento principal, el inglés Tommy “TNT” Fury, hermano menor del campeón de peso pesado Tyson Fury, derrotó al boxeador estadounidense y estrella de YouTube Jake Paul por decisión dividida. El conflicto de 2 años se resolvió en 8 entretenidos rounds y al final de la campana, ambos llegaron al centro del cuadrilátero y mostraron ejemplar deportividad y juego limpio. Jake Paul ha perdido y, en mi opinión, ahora ya no tiene presión y podrá comenzar su carrera como boxeador. Tomó la derrota como un hombre de honor y ahora es, sin duda, un boxeador por sí mismo. Tommy Fury vino a pelear, tenía un plan y lo ejecutó muy bien. El árbitro Héctor Afu estuvo sensacional en lo que resultó ser un partido difícil de arbitrar debido a las muchas manos y acciones poco ortodoxas durante la pelea. Jake ha estado en contacto con el Consejo Mundial de Boxeo durante mucho tiempo, comenzando con ganar un cinturón amateur del CMB hace varios años en Inglaterra. Ha tenido varias peleas profesionales contra atletas de otras personalidades deportivas, y su última pelea fue una presentación dominante contra Anderson Silva, el ex campeón de UFC que pudo derrotar a Julio César Chávez Jr. Las críticas hacia él por parte de los medios tradicionales y los fanáticos del boxeo han sido incesantes, y esta fue una gran oportunidad para validar su condición de boxeador al enfrentar a Tommy Fury, quien de ganar se ubicará en las listas del CMB. Arabia Saudita incursionó en el boxeo organizando ya dos carteleras muy importantes: la revancha de Anthony Joshua contra Andy Ruiz (2019) y la revancha de Oleksandr Usyk contra el propio Joshua (2022), dos grandes peleas por el campeonato de los pesos pesados ​​del boxeo. ¿Cómo llegó el boxeo a ser de interés para Arabia Saudita? Hace más de 30 años, un niño de la familia real, el príncipe Khalid bin Abdulaziz Al Saud, se acostaba temprano y se despertaba a las 4 am para poder ver a su héroe en la televisión: Mike Tyson. Mike Tyson lo motivó a seguir nuestro deporte y El Príncipe se convirtió en un gran aficionado, con el sueño de algún día hacer del Reino de Arabia Saudita la capital del boxeo mundial. Durante la conferencia de prensa, anunció la creación de la empresa de promoción Skill Challenge Entertainment y su plan para traer peleas de interés mundial a Arabia Saudita de manera constante. Se ha formado un gran equipo bajo el liderazgo de Amer Abdallah con Fadi, Ravi y otros líderes. Ha sido una experiencia inolvidable. El Príncipe Khalid abrió su casa para recibir a los que vinimos a presenciar este evento con una cena en su jardín en la que se montó un show regional, con música y bailes tradicionales, donde se realizó una fiesta con Mike Tyson, Tyson Fury, Devin Haney, Shawn Porter, Derek Chisora, Michael Buffer y algunos más que tuvimos el honor de estar presentes. Hubo bailes, rituales de espada con tambores y cantos árabes. Niños corriendo por el jardín, todos ellos príncipes de la familia real y una cena de deliciosa comida árabe… ¡y postres! El pesaje se realizó en los jardines de un palacio, con un acto espectacular, pero con el sol pegándonos a todos. Todos los boxeadores pasaron el pesaje sin problemas y el espectáculo de boxeo se llevó a cabo en un estadio construido exclusivamente para este magno evento. Impresionante la presencia de Cristiano Ronaldo y de un gran número de personalidades. Llegó el gran ex campeón mundial Deontay Wilder y el ambiente era impresionante. Tener a Mike Tyson, Tyson Fury, Deontay Wilder y Derek Chisora ​​en la misma habitación fue una rara ocasión que lo hizo aún más especial. El Ministro de Deportes, el Príncipe Abdulaziz bin Turki Al Saud, ha sido fundamental para traer el boxeo a este país. Sabías…? En la historia del boxeo ha habido múltiples ocasiones en las que personalidades y atletas de otros deportes subieron al cuadrilátero. El gran Muhammad Ali peleó durante 15 rounds contra el peleador Antonio Inoki en Japón, quien nunca se levantó de la lona pateando a Ali, y resultó en un aburrido empate. José Canseco, ese jonronero de las Grandes Ligas, probó el boxeo y fue derrotado; El legendario tackle defensivo de los Dallas Cowboys, Ed “Too Tall” Jones, peleó seis peleas profesionales y se retiró invicto. El actor de Hollywood Mickey Rourke fue a pelear varias veces a Japón y agotó muchas arenas. Actualmente es un fenómeno del que debemos estar muy atentos, vigilantes y atentos, para que no ocurra un accidente sobre el ring. Anécdota de hoy El sueño de mi papá era ver boxeo en el Medio Oriente. En una oportunidad viajó a Líbano, y luego de una reunión con el presidente de ese país, Emile Lahoud, se llegó a un acuerdo para la posibilidad de presentar a Mike Tyson defendiendo su campeonato mundial WBC. Desafortunadamente, la guerra comenzó y ese sueño no pudo llegar a buen término. Estaba muy feliz de ver al príncipe Naseem Hamed estableciéndose como un gran campeón mundial, y también tenía una buena relación con Amir Khan cuando estaba comenzando su carrera, ya que el joven Amir prometió algún día ser campeón mundial. Estoy seguro de que mi querido padre está sonriendo al ver que el Medio Oriente tiene boxeo y creo que dentro de 2-3 años se coronará el primer campeón nacido localmente. Agradezco sus comentarios en [email protected] Serrano lesionada y la revancha con Taylor es pospuesta Mexicano Uruzquieta ante Harlem Eubank en Londres el 31 de Marzo

