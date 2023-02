Mexicano Uruzquieta ante Harlem Eubank en Londres el 31 de Marzo El mexicano Christian Uruzquieta (21-5-2, 8KOs) sera el rival del prospecto invicto británico Harlem Eubank (16-0, 6KOs) , el próximo 31 de marzo en el histórico York Hall en Londres, Inglaterra. Orgulloso de representar a México en el extranjero, Christian Fermín Uruzquieta Fragoso se dijo confiado de meterse a casa de su oponente en busca de obtener una contundente victoria. “Es meritorio salir al extranjero y subir al ring. Entregare el corazón en busca del triunfo, pues hay muchas personas en confían en mi”, advirtió el boxeador. Uruzquieta volverá a combatir en Reino Unido, tras su combate en diciembre de 2021 ante Lewis Ritson en la Rainton Meadows Arena, Houghton-le-Spring Respecto a su oponente, Harlem Eubank mencionó que se trata de un rival rápido y efectivo en su golpeo, pero, ya se le está estudiando, “ya vimos un par de videos, es un boxeador rápido y agresivo por algo va invicto, pero junto con mi equipo estamos preparando la dosis para derrotarlo”, sentenció. Junto con su padre y hermano, Fermín Uruzquieta papá e hijo, quienes fungen como sus entrenadores, Michel Carmona, encargado de su preparación física, así como de su promotor Manuel Garrido, confía en llevar a buen puerto su próximo compromiso. Fallece Fernando Paramo icónico periodista en Los Angeles Like this: Like Loading...

