Fallece Fernando Paramo icónico periodista en Los Angeles Por.Gabriel F. Cordero Con mucha tristeza se ha recibido la noticia del fallecimiento el fin de semana de Fernando Paramo, un periodista multifacetico icónico de Los Angeles. Páramo en su vida profesional fue periodista, comentarista, narrador, reportero, publicista, promotor y un gran fanático apasionado del boxeo y de Los Ángeles con grandes noches de boxeo en el Olympic Auditorium, Sports Arena y el Forum de Inglewood. Fue Editor de Deportes del diario La Opinión en Los Ángeles y actualmente estaba en deportes hoy. Fernando Paramo había nacido en Uruapan, Michoacán en México y llegó a los Estados Unidos en 1963 Fue en la mega pelea de Marvin Hagler y Thomas Hearns en 1985 para HBO que debuto en el micrófono en un evento de boxeo y luego también incursiono en “Boxeo desde el Forum” y también en el legendario “Fight Night Live”. Estuvo en las grandes noches de Salvador Sanchez, Rodolfo ‘Gato’ González, René Arredondo, Israel Vasquez, Marco Antonio Barrera, Chiquita Gonzalez, Juan Manuel y Rafael Márquez entre otros. Estuvo con Don King cuando la inolvidable noche de Julio Cesar Chávez ante Greg Haugen en 1993 ante 132,000 personas en el Estadio Azteca Paramo estuvo de cerca en la carrera de Julio Cesar Chavez desde sus inicios y mantuvieron una buena comunicación. Paramo dio su voz a grandes noches del fútbol en la Coliseo, Rose Bowl y el StubHub Center ademas de la presentación de los equipos Chivas de Guadalajara y America de Ciudad de México en los Estados Unidos. Paramo fue promotor con su empresa Trojan Boxing Promotions y tenían LATV donde presentaban combates desde México y Estados Unidos. Golden Boy gana subasta por Jerusalem-Collazo por el titulo minimosca de la OMB Like this: Like Loading...

