Golden Boy gana subasta por Jerusalem-Collazo por el titulo minimosca de la OMB La subasta reprogramada de la bolsa de la OMB para el choque obligatorio de peso minimosca de la OMB entre el campeón mundial Melvin Jerusalem y el contendiente #1 Oscar Collazo se llevó a cabo hoy en la sede de la OMB en San Juan, Puerto Rico. Golden Boy/Cotto Promotions ofrecieron $152,000 para ganar el derecho a promocionar la pelea. Kameda Promotions ofertó $101,000. El choque Jerusalén-Collazo está programado para el 27 de mayo con posibles ubicaciones que incluyen San Juan, Los Ángeles o Dallas. Fallece Fernando Paramo icónico periodista en Los Angeles Tommy Fury: Si quiere hacemos la revancha Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.