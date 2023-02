Tommy Fury: Si quiere hacemos la revancha Tommy Fury: “Durante los últimos dos años, esto es todo lo que ha consumido mi vida. Costilla rota. Acceso denegado. Todos pensaron que corría asustado. Esta noche, hice mi propio legado. Soy Tommy Furia. A lo largo de estos últimos dos años, tuve un sueño y una visión de que ganaría esta pelea. Y nadie me creyó. Ahora puedo ponerme de pie y todos pueden tomar nota. Es mi primer evento principal a los 23 años. Tenía presión sobre mis hombros, y salí adelante… Solo me voy a hacer más fuerte y solo me voy a hacer más grande. Hubo muchos nervios en esa pelea, pero lo anulé. Si quiere una revancha, la hacemos”. Jake Paul: “Todo respeto a Tommy. Ganó. No me juzgues por mis victorias. Júzgame por mis pérdidas. Voy a volver. Creo que nos merecemos esa revancha. Fue una gran pelea. Fue una pelea cerrada. No sé si estoy de acuerdo con los jueces. Tengo una ronda de 10-8 dos veces. Así que, es lo que es. Ya he ganado en la vida, hombre. Ya he ganado en todos los sentidos. Tengo una familia increíble. Amigos increíbles. Increíble ética de trabajo. He llegado más lejos de lo que jamás pensé que lo haría”. Golden Boy gana subasta por Jerusalem-Collazo por el titulo minimosca de la OMB Tommy Fury vence a Jake Paul en Arabia Saudita y entra al ranking WBC Like this: Like Loading...

