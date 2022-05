Romero promete KO Tank en un solo round El invicto contendiente número 1 de la AMB, Rolando “Rolly” Romero, encabezó un entrenamiento de medios en Las Vegas el martes y prometió una victoria por nocaut en el primer asalto en su enfrentamiento contra el campeón de peso ligero de la AMB Gervonta “Tank” Davis en Showtime PPV el 28 de mayo desde el Barclays Center en Brooklyn. NUEVA YORK. “Una round, lo estoy noqueando. Si digo que lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer”, prometió Romero. “Va a ser noqueado por el primer golpe que come. Va a chocar con algo. “Siempre me siento bien cada vez que entro en una pelea. No me gusta ‘Tank’ como persona y creo que será derrotado en esta pelea. “Me esquivó dos veces por sparring y la mala sangre ha estado allí desde entonces. Lo he estado llamando desde 2017. La única razón por la que se hizo esta pelea fue porque yo la quería. Él no quiere esto. Desearía estar peleando contra 126 o 122 libras. “Acabo de ver un montón de energía nerviosa de Gervonta cuando nos enfrentamos. No me dijo nada. Ni siquiera cree que me va a noquear. “¿Dime una pelea en la que no haya sido golpeado por tipos más pequeños sin poder? Soy mucho más preciso que cualquiera con quien haya peleado. Soy mucho más fuerte y más explosivo. Es solo sentido común, lo están noqueando. “Pensé que Isaac Cruz venció a Gervonta. Esa pelea mostró cuán vulnerable es. Tiene miedo de las personas que realmente pueden romperse. “Tener a Joel Casamayor en mi campamento es genial. Solo verlo, porque es un zurdo habilidoso, me ha enseñado mucho. Me ha ayudado con mis movimientos y mi precisión y me ha visto noquear a mucha gente desde los aficionados. “No tengo ningún mensaje para Davis, solo tengo estos puños”. Listo los boletos Bryan-Dubois por titulo WBA Like this: Like Loading...

